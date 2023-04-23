Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da gençlerle buluştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'daki temaslarında sık sık gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Varank bu kez de Mudanya ilçesi "Gençlik Buluşması"na katıldı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknolojik yenilikler konusunda gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bakan Varank, bugünlerde makam aracı Togg ile de gençler için bir çekim merkezi olmuş durumda.

Mudanya ilçesi "Gençlik Buluşması"na katılan Bakan Mustafa Varank'ı meşalelerle karşılayan gençler, Togg'a yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Varank katıldığı bu buluşmada gerçekleştirdiği konuşmada, deprem nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını, depremzedelerin acısını paylaşmak, acılarını dindirmek için onlarla beraber dayanışma içerisinde bir bayram geçirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Varank gençlere seçimlerini yaparken siyasi söylemler yerine vadedilen vizyon ve projelere odaklanmalarını önerdi.

Gençlerle Togg ile Mudanya'da gezintisi

Programın sonunda alanda yapılan çekilişle Varank, 3 genç ile Togg ile Mudanya'da gezinti yaptı.

"Hep beraber bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacağız"

Hep beraber bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacaklarını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Türkiye'nin otomobili aziz milletimizin hayaliydi. 1960 senesinde Devrim otomobiliyle ilgili bir çalışma yapıldı ama o zamanki siyasi iktidar o güzel projenin arkasında duramadığı için maalesef Devrim otomobili hayal olarak kalmıştı. İşte bizim milletimizin bağrında bir ukde olan, Türkiye'nin otomobili projesini biz bu dönemde hamd olsun hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' dediğinde ona itiraz edenler oldu. 'Türkiye bunu başaramaz' diyenler oldu. 'Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi adeta intihardır' diyenler oldu ama o dedi ki; 'Türkiye'nin bu kabiliyeti var. Bu millet kendine güvenirse bir ve beraber olursa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz' İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Bugün Mudanya'ya geldik halkımızla beraber olduk, halkımızın coşkusuna ortak olduk.

"Türkiye'nin otomobili gibi projelerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz"

Vatandaşların projeyi sahiplendiğini, dualar, tebrikler ettiğini vurgulayan Mustafa Varank, iktidarda oldukları 21 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmanın derdinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Türkiye'nin otomobili gibi projelerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımıza, bizim hayata geçirdiğimiz projelere sizler zaten en yakın şahitlersiniz. İstiyoruz ki özellikle gençlerimizin desteğiyle biz bu yürüyüşe devam edelim. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. İşte Türkiye'nin otomobilinde çalışan emin olun yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. Şu an dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten Baykar firmasının yaş ortalaması 30'un altında. Genç kardeşlerimiz enerjilerini ortaya koyuyorlar. Coşkularını ortaya koyuyorlar. Böyle projeleri hayata geçiriyorlar. Biz genç kardeşlerimizi inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Biz onlara inanıyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı genç kardeşlerimiz olacak. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz.

"Genç kardeşlerimize diyorum ki sizler lütfen özellikle siyaset arenasında değerlendirme yaparken vizyonları karşılaştırın"

Varank, gençlerle bir araya geldiğinde 2002-2023 kıyası yaptığını, kendi zamanları ile şimdiyi karşılaştırdığını belirterek, şöyle devam etti:

'Bizim zamanımızda şöyleydi, şimdi böyle değil' diye anlatmaya çalışıyorum. Genç kardeşlerimiz bana şunu söylüyor. 'Sayın Bakanım iyi, güzel anlatıyorsun da biz zaten 22 senedir hep sizi gördük. O geçmiş günleri biz yaşamadık. Siz bizim önümüze ne koyuyorsunuz? Bize bunu anlatın' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki 'Evet haklısınız, siz belki geçmiş gelecek kıyası yapamazsınız ama vizyon kıyası yapabilirsiniz. Sizin önünüze Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uydusu projesini kim getiriyor? Türkiye'nin otomobili projesini kim getiriyor? Türkiye'nin teknoparklarını daha da artırmayı size kim vadediyor? Siz de bunların kıyasını yapabilirsiniz. Milli Uzay Programı'ndan kim bahsediyor? Teknogirişimcilikten kim bahsediyor. Siz de bu ikisini karşılaştırabilirsiniz.' Size bunları kim vadediyorsa, size bunları kim öneriyorsa onlarla yol yürüyebilirsiniz. İşte onun için genç kardeşlerimize diyorum ki sizler lütfen özellikle siyaset arenasında değerlendirme yaparken vizyonları karşılaştırın. Projeleri karşılaştırın. Kimler size ne vadediyor? Bunları karşılaştırın ona göre tercihinizi yapın. Biz inanıyoruz ki Türkiye bu mayıs ayında da doğru tercih yapacak.

"Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek onu yerine getirdik"

Bugüne kadar hangi söz verildiyse yerine getirdiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu.

Halkımızın desteği, takdiriyle Türkiye Yüzyılı kararlılıkla devam edecek. Biz inşallah sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Bu güzel ilçemizde daha yapacak çok işimiz var. Biz ne yapacağımızı hangi projeleri uygulayacağımızı biliyoruz evelallah. Şu mayıs ayını atlattıktan sonra bunları birer birer uygulamaya devam edeceğiz. Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek onu yerine getirdik. Hangi sözü verdiysek, hangi hizmeti vadettiysek onu bu milletin huzuruna çıkardık. İnşallah bundan sonra da böyle olacak.



