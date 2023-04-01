Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını yorumladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kamuoyunu meşgul eden seccadeye basmakla ilgili görüşünü bir mesaj yayınlayarak dile getirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili olarak yayınladığı özür mesajını alıntılayarak, Twitter'da eleştiride bulundu.

"Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?"

Bakan Varank mesajında "Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?" yorumunda bulundu.