Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasını yorumladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili olarak yayınladığı özür mesajını alıntılayarak, Twitter'da eleştiride bulundu.
"Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?"
Bakan Varank mesajında "Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?" yorumunda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu seccadeyi görmemiş, Canan Kaftancıoğlu da görmemiş, Yanındaki kadınlar da görmemiş, Fotoğrafçı da görmemiş, Etrafındaki partililer de görmemiş. Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?