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    Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı

    Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı

    Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek isteyen ekiplere yapılan saldırıda Şanlıurfa ve Mardin'de 3 personel yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.03.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:32
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    Türkiye'de vatandaşın faturalarda belini büken sorunların başında kaçak elektirik kullanımı yer alıyor

    Kaçak elektirik kullanımının en yüksek olduğu illerden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de elektrik dağıtım şirketleri denetimi artırdı.

    Geçtiğimiz günlerde de kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için kontrol çalışmalarını artıran enerji kayıpları kontrol birimince son bir haftada Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleştirilen denetimlerde, bazı çalışanlar saldırıya uğradı.

    ŞANLIURFA'DA 2 PERSONEL YARALANDI

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün kırsal Damlacık ve Ceylan mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan ekipler, çalışmayı engellemek isteyen bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

    Saldırıda 2 personel yaralandı, bazı araçlar hasar gördü. Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı ViDEO

    MARDİN'DE DE SALDIRI

    Mardin'in Midyat ilçesinde ise daha önce kaçak elektrik kullanmaktan dolayı hakkında yasal işlem yapılan kişi, çalışma yapan ekipleri görünce bazı yakınlarıyla şirket personeline saldırıda bulundu.

    Saldırıda bir personel yaralandı.

    Şanlıurfa ve Mardin de kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı #1

    Şanlıurfa ve Mardin de kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz

    Şanlıurfa ve Mardin de kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırı #3


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