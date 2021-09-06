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    Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin yakalandı

    Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 275 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.09.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:54
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    Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin yakalandı

    Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

    KYRA, YAPILAN ARAMADA EROİNLERİ BULDU

    Kent merkezinde bir tırı durduran ekipler, "Kyra" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 275 kilogram eroin ele geçirdi.

    2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da 275 kilogram eroin yakalandı #1

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    Şanlıurfa da 275 kilogram eroin yakalandı #5

    Şanlıurfa da 275 kilogram eroin yakalandı #6

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