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    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

    25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 1’i Suriyeli 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 12:49
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    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

    Şanlıurfa’da terörle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

    Kent merkezinde 25 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, 1'i Suriyeli uyruklu, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliler adreslerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi.

    31 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

    Emniyetteki sorgusu tamamlanan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #1

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #2

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #3

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #4

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #5

    Şanlıurfa’da, 31 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi #6


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