Şanlıurfa'da başıboş köpekler birbirine girdi: Vatandaşlar ayırdı... Şanlıurfa'da başıboş köpekler, Atatürk Bulvarında birbirlerine saldırdı. Vatandaşların tekmelerle ayırdığı saldırgan köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

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İHA

Kuduz köpek olayı, köpek ölümleri, barınak sorunu gibi olaylarla gündemden düşmeyen Şanlıurfa'da sürü halinde gezen köpekler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Son olarak kentte, kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk K.'ya (16) ve Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Ş.'ye saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

Şanlıurfa'da başıboş köpek sorunu giderek artıyor

İki mahallede karantina uygulaması devam ederken, şehrin hemen hemen her noktasında gezen sürü halindeki köpekler ise korkuya neden oluyor.

Şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarında sürü halinde gezen köpekler, bir anda birbirlerine saldırdı.

Birbirlerine saldırdılar: Vatandaşlar zar zor ayırdı

Trafiği aksatan, vatandaşları tedirgin eden köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Boğuşan köpeklerin kavgasını vatandaşlar tekmelerle ayırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)