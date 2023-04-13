Şanlıurfa'da depremin izleri siliniyor! Hasarlı binaların yıkımında sona yaklaşıldı 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

AA

Depremden etkilenen kentlerin yeniden ayaklanması için çalışmalar sürüyor.

Bir yandan vatandaşların barınmadan beslenmeye ihtiyaçları gideriliyor, bir yandan da kalıcı konutlar yükselmeye devam ediyor.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, hasar tespit edilen binalarda da ekipler mücadelelerini sürdürüyor.

Depremin izleri siliniyor

Bu kapsamda, Şanlıurfa'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.

Kentteki yıkım çalışmaları, şehrin işlek mevkilerinden Atatürk Bulvarı'nda başladı.

Güvenlik önlemleri alındı

Bölgede bulunan, şehrin eski yapılarından 10 katlı Emirgan Apartmanı da iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Molozlar depolama alanlarına götürülüyor

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Büyük yol katedilen çalışmalarda, yıkım işleminin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.