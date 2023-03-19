Türkiye'nin güneyi doğal afetlerle mücadele ediyor...

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bugün de sel felaketi derin bir yara açtı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, yaralar sarılmaya başlandı.

Zorlu sürecin içinden geçilirken, bir de sel felaketi yaşandı. Sağanak yağmur Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı etkisi altına aldı.

Arama-kurtarma ekipleri bir kez daha harekete geçti

Bölgede su taşkınları nedeniyle caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi.

Can kayıplarının yaşandığı bölgelerde, ekipler harekete geçti.

Afetten etkilenen vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti.

Onlarca vatandaş selden yara almadan kurtarıldı.

Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi

Köprülü kavşakta 5 kişi can verdi

Seden önemli ölçüde etkilenen Şanlıurfa'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı'nı ve alt geçidi de su bastı.

Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi

Çalışmalar tamamlandı

Çalışmaların 5 gün boyunca devam ettiği bölgede, ekiplerin zorlu mücadelesi sona erdi.

Su tahliyesi ve temizlik çalışmaları tamamlandığı alt geçidin, önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor.

Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi
Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi
Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi