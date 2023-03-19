Şanlıurfa'da köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalarda sona gelindi

Türkiye'nin güneyi doğal afetlerle mücadele ediyor...
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bugün de sel felaketi derin bir yara açtı.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, yaralar sarılmaya başlandı.
Zorlu sürecin içinden geçilirken, bir de sel felaketi yaşandı. Sağanak yağmur Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı etkisi altına aldı.
Arama-kurtarma ekipleri bir kez daha harekete geçti
Bölgede su taşkınları nedeniyle caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi.
Can kayıplarının yaşandığı bölgelerde, ekipler harekete geçti.
Afetten etkilenen vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti.
Onlarca vatandaş selden yara almadan kurtarıldı.
Köprülü kavşakta 5 kişi can verdi
Seden önemli ölçüde etkilenen Şanlıurfa'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı'nı ve alt geçidi de su bastı.
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmaların 5 gün boyunca devam ettiği bölgede, ekiplerin zorlu mücadelesi sona erdi.
Su tahliyesi ve temizlik çalışmaları tamamlandığı alt geçidin, önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor.