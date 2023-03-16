Şanlıurfa'da kurtarmak yerine kayda aldı! Yaşlı adam yaralı kurtuldu Şanlıurfa'da akıntıya kapıldığı anlarda yardım eli uzattığı kişinin görüntüsünü çekmeye devam ettiği Reşat Ayva, yaşadıklarını anlattı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu.

Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.

Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaştan yardım istedi.

Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs eleştirilerin hedefi oldu.

Yaralı olarak kurtuldu

Selden kurtarılan 63 yaşındaki Reşat Ayva, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti.

Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.

"Tam her şey bitti dedim gençler kurtardı"

Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten Ayva, şunları söyledi: