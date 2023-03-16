Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu.
Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu.
Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.
Taşan derenin sularına kapılan yaşlı adam cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaştan yardım istedi.
Yaşlı adama yardım etmeyerek görüntü çekmeye devam eden şahıs eleştirilerin hedefi oldu.
Yaralı olarak kurtuldu
Selden kurtarılan 63 yaşındaki Reşat Ayva, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti.
Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.
"Tam her şey bitti dedim gençler kurtardı"
Sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirten Ayva, şunları söyledi:
Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim. Elimi uzattım, su bir metre yükselmişti, beni görenler ondan dolayı yardıma gelemiyordu. Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar. Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun.