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    Şanlıurfa'da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Eyyübiye ilçesindeki palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 04:25
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    Şanlıurfa'da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

    KEDİ KURTARILDI

    Tarihi ve turistik Balıklıgöl yerleşkesinde bir palmiye ağacında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla kediyi kurtardı.

    kurtarılma anını izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.

    Kurtarılan kedi bir müddet sonra salıverildi.

    Şanlıurfa'da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı VİDEO

     

     

     

    Şanlıurfa da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı #1

    Şanlıurfa da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı #2

    Şanlıurfa da mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı #3

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