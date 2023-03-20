Şanlıurfa'da Mehmetçik görev başında: Selin yaraları sarılıyor Askerlerin de katıldığı temizlik çalışması objektiflere yansıdı. Selden etkilenen evlerdeki eşyalar dışarı çıkarıldı.

Şanlıurfa'da şiddetli sağanak, sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi.

15 Mart'ta kentte oluşan tablonun ardından aralarında askerlerin de olduğu ekipler, şehri temizlemek ve yaraları sarmak için harekete geçti.

Askerlerden destek

Bölgede 15 Mart'ta yaşanan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor.

Temizlik seferberliği

Polis ve jandarmaya ait TOMA'lar ise yerlere su püskürterek temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Su baskınına uğrayan bir AVM'den ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli sağanak sele neden oldu

Şanlıurfa'da geçen hafta etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taşmış, kent merkezinde alt geçitleri su basmış, bazı araçlar suyun içinde kalmıştı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kalmıştı.

Dere taşınca su baskını yaşandı

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluşmuştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla dolmuştu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlatmıştı.