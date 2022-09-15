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    Şanlıurfa'da PKK/YPG'nin sözde savaşçısı yakalandı

    Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği bilinen teröristin Şanlıurfa'da olduğu bilgisiyle harekete geçildi. Ekipler, hain teröristi yakalayarak cezaevine gönderdi.
    • 15.09.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:39
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    Şanlıurfa'da PKK/YPG'nin sözde savaşçısı yakalandı

    Bölücü terör örgütü PKK/YPG mensupları, teker teker enseleniyor.

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren Bozan Nari isimli şahsın Şanlıurfa’da olduğu istihbaratını edindi.

    Eyyübiye'de yakalandı

    Şahsı takibe alan ekipler, Eyyübiye ilçesinde düzenledikleri operasyonla Nari'yi yakaladı.

    Hain, cezaevine konuldu

    Gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da PKK/YPG nin sözde savaşçısı yakalandı #1


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