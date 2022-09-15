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- Şanlıurfa'da PKK/YPG'nin sözde savaşçısı yakalandı
Şanlıurfa'da PKK/YPG'nin sözde savaşçısı yakalandı
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği bilinen teröristin Şanlıurfa'da olduğu bilgisiyle harekete geçildi. Ekipler, hain teröristi yakalayarak cezaevine gönderdi.
- 15.09.2022 - 16:54
- Güncelleme : 15.09.2022 - 17:39
Bölücü terör örgütü PKK/YPG mensupları, teker teker enseleniyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren Bozan Nari isimli şahsın Şanlıurfa’da olduğu istihbaratını edindi.
Eyyübiye'de yakalandı
Şahsı takibe alan ekipler, Eyyübiye ilçesinde düzenledikleri operasyonla Nari'yi yakaladı.
Hain, cezaevine konuldu
Gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.