Türkiye felaketlerle mücadele ediyor. 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerde 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. 

Çarşılarda kepenk kaldırıldı 

11 ili etkileyen deprem bölgesinde yaşam mücadelesi başladı. 

Memleketlerini kalkındırmak isteyen esnaflar kepenk kaldırırken bir yandan da kurulan konteyner çarşılarla kentler ayağa kaldırılmak isteniyor. 

5 ilde sağanak yağış başladı 

Öte yandan 14 Mart gecesi başlayan yağışlar deprem bölgesindeki 5 ili etkisi altına aldı. 

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında hayat yeniden durma noktasına geldi. 

15 kişi hayatını kaybetti 

Yaşanan sel felaketlerinde iki ilde toplam 15 vatandaş hayatını kaybetti. 

Arama-kurtarma çalışmaları başladı 

Uzun saatler etkisini gösteren yağışların ardından sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti. 

Onlarca vatandaş selden yara almadan kurtarıldı. 

Çalışmalar sürüyor 

Öte yandan Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da sel! Abide Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor