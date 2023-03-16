Şanlıurfa'da sel! Abide Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar devam ediyor

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerde 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Çarşılarda kepenk kaldırıldı
11 ili etkileyen deprem bölgesinde yaşam mücadelesi başladı.
Memleketlerini kalkındırmak isteyen esnaflar kepenk kaldırırken bir yandan da kurulan konteyner çarşılarla kentler ayağa kaldırılmak isteniyor.
5 ilde sağanak yağış başladı
Öte yandan 14 Mart gecesi başlayan yağışlar deprem bölgesindeki 5 ili etkisi altına aldı.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında hayat yeniden durma noktasına geldi.
15 kişi hayatını kaybetti
Yaşanan sel felaketlerinde iki ilde toplam 15 vatandaş hayatını kaybetti.
Arama-kurtarma çalışmaları başladı
Uzun saatler etkisini gösteren yağışların ardından sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti.
Onlarca vatandaş selden yara almadan kurtarıldı.
Çalışmalar sürüyor
Öte yandan Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor.