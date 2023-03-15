Şanlıurfa'da sel felaketi! 2 itfaiye eri kurtarıldı... Dün akşamdan beri devam eden yağışın sele dönüşmesiyle kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, arama- kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Deprem bölgesinde afetler devam ediyor...

Yaşanan depremlerin ardından 5 ilde dün başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Devam eden yağışlar sonrasında Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıpları yaşandı.

Dalgıçlar arama başlattı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi.

Meslektaşı kurtardı

Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı.

Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürürken güzel bir haber geldi.

Bir süre önce mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan, meslektaşlarının desteğiyle kurtarıldı.

2 itfaiye eri kurtarıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri Bülent Bulut da daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Hastaneye kaldırıldılar

Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar gözyaşı döktü

İtfaiyecilerin kurtarılması alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.