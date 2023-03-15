Şanlıurfa'da sel felaketi! 2 itfaiye eri kurtarıldı...

Deprem bölgesinde afetler devam ediyor...
Yaşanan depremlerin ardından 5 ilde dün başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Devam eden yağışlar sonrasında Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıpları yaşandı.
Dalgıçlar arama başlattı
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi.
Meslektaşı kurtardı
Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı.
Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürürken güzel bir haber geldi.
Bir süre önce mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan, meslektaşlarının desteğiyle kurtarıldı.
2 itfaiye eri kurtarıldı
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri Bülent Bulut da daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
Hastaneye kaldırıldılar
Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlar gözyaşı döktü
İtfaiyecilerin kurtarılması alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.