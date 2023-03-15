Şanlıurfa'da sel felaketi! Havadan görüntülendi...

Türkiye'de felaket üstüne felaket yaşanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesi dün geceden beri sel felaketiyle mücadele ediyor.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Yaşanan depremlerin ardından binlerce ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Bunun üzerine devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla yaralar sarılmaya başlanıldı.
Yağışlar 5 ili etkiledi
Meteorolojinin deprem bölgesi için uyarılarda bulunduğu yağışlar dün gece etkisini göstermeye başladı.
5 ili etkileyen yağışlar Adıyaman ve Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı.
İki kentte toplam 10 vatandaş hayatını kaybetti.
Havadan görüntülendi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi.
Çamur ve balçıkla dolan alt geçidin görüntüleri facianın boyutunu ortaya serdi.
Vatandaşların yakınları görüldü
Üst geçitte kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da görüntülere yansıdı.