Şanlıurfa'da selden etkilenen otoparktaki 252 araç çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 15 Mart'ta yaşanan sel nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, bu iki şehirde bina ve araçlar yine hasar gördü.
Sağanak yağmur dereleri taşırdı
Bir yılda şehre yağması gereken yağmur iki günde yağınca şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin daha da etkili oldu.
Kapalı otopark suyla doldu
Selde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otopark da suyla doldu.
Su ve çamur tahliye edildi
Selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, yanındaki kapalı otoparkta su ve çamurun önemli bölümü tahliye edildi.
252 araç tamamen dışarı çıkarıldı
Otoparkta bulunan 252 aracın tamamen dışarı çıkarıldığı belirtildi.
Çıkartma çalışmaları 30 saat sürdü
Otoparkta bulunan 252 araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN AŞ, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 30 saat süren çalışmanın ardından forkliftle dışarıya taşındı.
Araçlar müzenin önüne getirildi
Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin otoparkları ve müzenin önünde bulunan açık alana götürüldü.
Araçlar, buradaki işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.