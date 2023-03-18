Şanlıurfa'da selden etkilenen otoparktaki 252 araç çıkarıldı Şanlıurfa'da, 15 Mart'ta yaşanan ve 18 kişinin yaşamını kaybettiği selde suyla dolan kapalı otoparktaki 252 araç, 30 saat süren çalışmanın ardından dışarı çıkartılarak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'da, 15 Mart'ta yaşanan sel nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, bu iki şehirde bina ve araçlar yine hasar gördü.

Sağanak yağmur dereleri taşırdı

Bir yılda şehre yağması gereken yağmur iki günde yağınca şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin daha da etkili oldu.

Kapalı otopark suyla doldu

Selde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otopark da suyla doldu.

Su ve çamur tahliye edildi

Selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, yanındaki kapalı otoparkta su ve çamurun önemli bölümü tahliye edildi.

252 araç tamamen dışarı çıkarıldı

Otoparkta bulunan 252 aracın tamamen dışarı çıkarıldığı belirtildi.

Çıkartma çalışmaları 30 saat sürdü

Otoparkta bulunan 252 araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN AŞ, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 30 saat süren çalışmanın ardından forkliftle dışarıya taşındı.

Araçlar müzenin önüne getirildi

Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin otoparkları ve müzenin önünde bulunan açık alana götürüldü.

Araçlar, buradaki işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.