Şanlıurfa'da sele kapılan sürücü 9 gündür bulunamadı Sel felaketinde tırıyla birlikte gözden kaybolan genç şoförünün izine hala ulaşılamadı. 100 kişilik ekip, çalışmaları sürdürüyor.

AA & Ensonhaber

Şnalıurfa'da sel felaketinin üzerinden 9 gün geçti.

Depremin ardından sel ile mücadele edilen kentte, cadde ve sokaklar göle döndü.

Araçlar ve vatandaşlar sel sularına kapılarak dehşeti yaşadı.

İlk andan itibaren çalışmaların devam ettiği kentte, çamur ve su tahliyesi yapıldı.

Tır sürücüsü bulunamadı

Öte yandan arama kurtarma ekipleri de tır ile birlikte sele kapılan sürücü Emin Ergün'ü bulmak için çalışmalara başladı.

Aradan geçen zamana rağmen izine rastlanmayan Ergün'ün yakınları da süreci umutla takip etmeye devam ediyor.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında dün tırın dorsesine ulaşılmıştı.

100 kişilik ekip çalışmaları sürdürüyor

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek veriyor.