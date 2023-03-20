Şanlıurfa'da selin bilançosu! Yer altından sıcak su çıktı Selin vurduğu kentte arama kurtarma ve temizleme çalışmaları devam ederken bir vatandaşın ihbarı üzerine yerin altından çıkan sıcak suyu jandarma ekipleri incelemeye aldı.

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Evsiz kalan ve evlerine girmek istemeyen vatandaşlar ise çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Selin etkisi devam ediyor

Bu sırada Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesini etkisi altına alan kuvvetli yağış sele dönüştü.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara sebep olan sel felaketinin ardından 19'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Sel sonrasında çalışmalar devam ederken bilançosu her geçen gün artıyor.

Korkutan görüntüler kaydedildi

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu.

İlçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yer altından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

Jandarma inceleme yaptı

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

"Kaynar su benzeri bir şeyler"

Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz şöyle konuştu: