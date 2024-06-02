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Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı: Mahalleli elektriksiz kaldı

Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı: Mahalleli elektriksiz kaldı Bir enerji şirketine ait trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.