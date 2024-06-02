Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım yüzdesi en yüksek ilerinin başında Şanlıurfa geliyor.
Ekiplerin yoğun çabası kaçak elektrik kullanımını düşürse de aşırı yüklenmeler nedeniyle trafo ve panolarda sorunlar yaşanıyor.
Son olarak şehirde dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir enerji şirketine ait trafoda yine yangın çıktı.
Yine trafo yangını yaşandı
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm trafoyu sardı.
Alevler, trafonun yanındaki ağaçlara da sıçradı.
Yangını görüp paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mahalleli elektriksiz kaldı
Mahalle elektriksiz kalırken, enerji şirketi çalışanları da trafonun onarımı için çalışma başlattı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yangının çıkış nedeninin tam olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış