Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 32 kilo skunk yakalandı Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Uyuşturu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Başlatılan operasyonlar kapsamında onlarca zehir tacirine geçit verilmedi.

Başarılı operasyonlarıyla vatandaşların zehirlenmesine engel olan ekipler, bir yeni başarılı operasyon daha gerçekleştirdi.

Bu kez zehir tacirlerinin yakalandığı yer Şanlıurfa oldu.

2 araç durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde şüphelenilen 2 araç durduruldu.

Durdurulan kamyonda uyuşturucu dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, su kolilerinin altında 8 parça halinde paketlenmiş uyuşturucuya ulaştı.

32 kilo 250 gram skunk bulundu

Araçlardan kamyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

2 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.