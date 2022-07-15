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- Saraçhane’deki 15 Temmuz etkinlik alanı dolmaya başladı
Saraçhane’deki 15 Temmuz etkinlik alanı dolmaya başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz anma etkinliklerinin İstanbul'daki merkezi olacak Saraçhane Meydanı havadan görüntülendi.
- 15.07.2022 - 17:35
- Güncelleme : 15.07.2022 - 18:08
15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde gün boyunca farklı etkinlikler düzenlendi.
Gün boyu sürecek etkinliklerden biri de Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek.
Saraçhane'de alan dolmaya başladı
İHA'nın haberine göre meydan yavaş yavaş dolmaya başlayan etkinlik alanı havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda başlayacak program için vatandaşlar alana akın etti.
Program çerçevesinde 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.
Saraçhane’deki 15 Temmuz etkinlik alanı dolmaya başladı VİDEO