Dengesini kaybederek tren raylarına düşen yolcu, seferlerde aksamaya neden olurken sarhoş olduğu ortaya çıktı.

Taksim Metro İstasyonu'nda, sabah saat 09.30 sularında panik anları yaşandı.

Treni bekleyen yolcu, bir anda dengesini kaybederek raylara düştü.

Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

İstasyona gelen metro yavaşlatıldı

Bir yandan da Taksim’e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen Mustafa S.’yi çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S., tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sarhoş yolcu, Taksim metrosunda raylara düştü VİDEO



Sarhoş olduğu öğrenildi

Mustafa S.’nin, sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.





