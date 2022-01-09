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    Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri

    Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için çok sayıda insan ve siyasetçi tören alanında toplanmaya başladı.
    • AA
    • 09.01.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 10:11
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    Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri

    Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

    Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

    SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 107. YIL TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

    Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

    ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE BÜROKRAT KATILIMI

    Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katılıyor.

    Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #1

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

    Fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #2

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #3

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #4

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #5

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #6

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #7

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #8

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #9

    Sarıkamış Harekatı nın 107. yılı anma etkinlikleri #10


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