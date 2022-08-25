Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayındaki konserinde imam hatipliler hakkında söylediği sözler sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konserlerinde garip söylemleriyle ve giysileriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen, bu sefer nisan ayında yaptığı konserindeki sözleriyle tepki çekmişti.

"İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor"

Gülşen sahnede olduğu sırada, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini kullanarak sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor - Video

Hakkında soruşturma başlatıldı

İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği öğrenildi.

Gülşen, imam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor - Haberi için tıklayınız -





