Şarkıcı Hatice, bu yıl da sandık başına değişik bir kombinle gitti

Türkiye, geleceğini belirleyeceği 14 Mayıs seçimleri için sandık başında.
Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye başladı.
Ünlü isimler oylarını kullanıp sandığa atarken poz vermeyi de ihmal etmedi.
Sandık başına yine iddialı gitti
Bu isimlerden biri de yıllardır klasikleşen seçim pozlarına devam eden şarkıcı Hatice oldu.
Hatice, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemişti.
Hatice yine iddialı bir kombinle sandık başına gitti.
Bu sefer beyazlar içinde: Köpeğini de giydirdi
Beyazlar içinde oy kullanmaya giden Hatice'nin kucağındaki köpeğine yaptığı kombin de dikkatlerden kaçmadı.
sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi.
Öte yandan şarkıcı Hatice daha önceki seçimlerde de sandık başına gittiği kombinlerle adından söz ettirmişti.
Son seçimde de giydiği kıyafetle konuşuldu
Hatice son olarak 23 Haziran 2018'de yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanmıştı.
23 Haziran'da yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanan Hatice, bu kez de bembeyaz giyindi.