Şarkıcı Hatice, bu yıl da sandık başına değişik bir kombinle gitti Ünlü şarkıcı Hatice, klasikleşen sandık kombinlerine bir yenisini daha ekledi. Son seçimlerde simsiyah giyinen Hatice bu kez sandık başına beyazlar içinde gitti.

ensonhaber.com Türkiye, geleceğini belirleyeceği 14 Mayıs seçimleri için sandık başında. Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye başladı. Ünlü isimler oylarını kullanıp sandığa atarken poz vermeyi de ihmal etmedi. Sandık başına yine iddialı gitti Bu isimlerden biri de yıllardır klasikleşen seçim pozlarına devam eden şarkıcı Hatice oldu. Hatice, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemişti. Hatice yine iddialı bir kombinle sandık başına gitti. Bu sefer beyazlar içinde: Köpeğini de giydirdi Beyazlar içinde oy kullanmaya giden Hatice'nin kucağındaki köpeğine yaptığı kombin de dikkatlerden kaçmadı. sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Öte yandan şarkıcı Hatice daha önceki seçimlerde de sandık başına gittiği kombinlerle adından söz ettirmişti. Son seçimde de giydiği kıyafetle konuşuldu Hatice son olarak 23 Haziran 2018'de yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanmıştı. 23 Haziran'da yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanan Hatice, bu kez de bembeyaz giyindi.