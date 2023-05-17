Şarkıcı Semiha Yankı seçim sonuçlarını beğenmedi: AK Partili seçmene hakaret etti Seçim sonuçlarından rahatsız olan muhalif ünlülere bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Semiha Yankı, AK Parti'ye oy verdiği için bir vatandaşa hakaretler yağdırdı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta geleceğini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50 ile seçimi ilk turda bitirme fırsatını son anda kaçırdı.

YSK'dan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı aktarıldı.

Birçok ünlü isimde sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekledi

Adı Eurovision'daki başarılı performansıyla anılan şarkıcı Semiha Yankı cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alıyor.

Semiha Yankı seçimler sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.

AK Partililere hakaret etti

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Partililere hakaret ettiğini itiraf etti.

"Git AK Parti'ye onlar alsın dedim"

Skandal ifadeler kullanan Yankı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2 gün önce Bakırköy'e gittim. Bir kadın mendil satıyor ve ağlıyordu. Açım ne olur mendil alın dedi. Kime oy verdin dedim AK Parti'ye dedi. Bende git AK Parti'ye onlar alsın dedim. Bana küfür etti. Sadece sizlerle paylaşayım dedim.

Seçimlerin ardından AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Semiha Yankı'ya tepki yağdı.