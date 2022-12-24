İhracat fazlası olarak Türkiye'de satılan ve önerilen fiyatı 3 sterlin olan ürünün etiket fiyatı 160 TL olarak belirlendi. 3 Sterlin güncel kurla 67 TL'ye tekabül ediyor.

Marketlerdeki etiket ve haksız fiyat artışı skandalı her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

2023 yılı için belirlenen asgari ücet zammı sonrasında bazı marketlerin fiyat yükseltmesi gündeme konu olmuştu.

Marketlerdeki ürünlere art arda gelen zamlar, vatandaşı isyan ettiriyor.

Konunun bir örneği ise ihracat fazlası olarak Türkiye'deki raflarda yerini alan bir kahve markası oldu.

100 TL fark ile satılıyor

Ürünün üzerinde önerilen satış fiyatı için '3 sterlin' gösterilirken, etiket fiyatı 160 TL olarak belirlendi.

Güncel kurla 67 TL'ye satılması gereken ürünün neden 100 TL fark ile satılması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Yaşadığı şoku kayda alan müşteri, "Yurt dışında 3 sterlin bizim ülkemizde neden 160 TL. Allah aşkına biri bana bunu açıklasın" şeklinde isyan etti.

Satış fiyatı 3 sterlin olan kahve Türkiye'de 160 TL'ye satılıyor VİDEO

