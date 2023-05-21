Savcı Sayan taburcu oldu
DHA

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da çalışmalar yürütüyordu.

Sayan, 19 Mayıs akşam saatlerinde aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirmişti

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Sayan daha sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Savcı Sayan taburcu oldu
Savcı Sayan taburcu edildi

Taburcu edildi

AK Partili Sayan, hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu.

Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.