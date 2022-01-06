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    Savcının TikTok videoları gündem oldu

    Manisa’da Turgutlu Adliyesi’nde görevli Savcı Nusreddin Saltabaş’ın TikTok hesabından paylaştığı videolar görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 16:26
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    Savcının TikTok videoları gündem oldu

    Manisa'da Turgutlu Adliyesi'nde görev alan Savcı Nusreddin Saltabaş, TikTok'a videolar çekmeye başladı.

    Saltabaş'ın videoları kısa sürede paylaşıma girdi.

    VİDEOLARI ELDEN ELE DOLAŞTI

    Videoları adliye koridorlarında elden ele dolaşan Saltabaş'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

    HESABINI KAPATTI

    Savcı Saltabaş, videoların ses getirmesinin ardından TikTok hesabını kapattı.

    Savcının TikTok videoları gündem oldu #1

    Savcının TikTok videoları gündem oldu #2

    Savcının TikTok videoları gündem oldu #3

    Savcının TikTok videoları gündem oldu #4


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