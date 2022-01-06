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Savcının TikTok videoları gündem oldu
Manisa’da Turgutlu Adliyesi’nde görevli Savcı Nusreddin Saltabaş’ın TikTok hesabından paylaştığı videolar görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 16:26
Manisa'da Turgutlu Adliyesi'nde görev alan Savcı Nusreddin Saltabaş, TikTok'a videolar çekmeye başladı.
Saltabaş'ın videoları kısa sürede paylaşıma girdi.
VİDEOLARI ELDEN ELE DOLAŞTI
Videoları adliye koridorlarında elden ele dolaşan Saltabaş'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi.
HESABINI KAPATTI
Savcı Saltabaş, videoların ses getirmesinin ardından TikTok hesabını kapattı.