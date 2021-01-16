Savunma sanayideki casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda eski proje müdürü olan casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda köstebek var haberi ile sarsıldı..

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları ortaya çıktı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

ESKİ PROJE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan ve evinde 5 milyon euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özbilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın, Özlük ve Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken haklarında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.