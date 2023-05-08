Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Malatya'ya gitti Deprem bölgelerini gezen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in durağı Malatya oldu. Burada son durumla ilgili bilgiler alan Demir, “Buradaki yatırım sadece savunma sanayine bu ilimizi ve bölgemizi dahil etmek değil, aynı zamanda büyük bir boşluğu doldurma adına da bir adım olacak” dedi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya’da büyük yıkıma yol açtı.

Kayısının başkentinde enkazın çoğu kaldırılırken, yeni başlangıçlar için adımlar atılıyor.

Bunlardan biri de Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kente yapacağı önemli yatırım…

Ayağa kalkmak için mücadele veren kent bugün Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i ağırladı.

'Ana hedef, şehirlerin ayağa kalkması'

Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek, kentin son durumu hakkında bilgiler alan Demir, deprem felaketinin boyutunun çok büyük olduğunu söyledi.

Demir, “Kahramanmaraş’tan ziyaretlere başladık. Adıyaman, Malatya sonra Elazığ’a geçeceğiz. Burada ana prensip bölgenin ayağa kalkması adına bizim yapabileceklerimiz.” dedi.

Her ile bir dokunuş yapmak istediklerini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"7-8 milyarlık bir paket"

Çok sayıda etkilenen bölge var. O açıdan da dengeli olarak bir dokunuşumuz olsun ama dokunuşun kendisi arkasını getirecek bir dokunuş olsun. Yani bizim şirketlerimizin burada bulunuşu başka yatırımları ya da bölgenin sanayicilerini de etrafında kümelenmeye teşvik etsin türü bir yaklaşımımız var. Toplam 7-8 milyarlık bir paket oluşuyor. Konut artı iş yeri. Konut yapımları devam ediyor ama konutu olan vatandaşımızın iş yerine de ihtiyacı olacak. Çok sayıda hasarlı bina, kayıplar var. Hem bir tesis olsun, tesisin bitişiğinde tesiste çalışanlar içinde konutlar yapalım ve konutlar örnek teşkil edecek sosyal bir yapıya sahip olsun dedik.

'Buradaki savunma sanayii boşluğunu dolduracağız'

Demir, her şirketin kendi çapında elini taşın altına koymasını istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

Zaten depremin ilk gününden itibaren AFAD ile koordineli olarak acil yardımları sahaya sürmek üzere kaynakları seferber ettik. Bunun dışında geniş bir yatırımı da konut ve yatırımlar için ayırdık. Malatya’da çok katmanlı baskılı bir devre üretimi savunma sanayisi için çok önemli bir alan ama savunma sanayi sektöründe en az 2-3 katı da Türkiye’de sivil sektör var. Burada büyük bir açık var. Buradaki yatırım sadece savunma sanayine bu ilimizi ve bölgemizi dahil etmek değil aynı zamanda büyük bir boşluğu doldurma adına da bir adım olacak.

"1 milyar liranın üzerinde bir yatırım bekliyoruz"