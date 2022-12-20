Savunma Sanayii toplantısında hava savunma sistemleri için seri üretim kararı

Siper, Hisar ve Sungur'un seri üretimlerinin yapılması kararlaştırıldı. Füze sistemlerinin yanı sıra Kızılelma'da gelinen aşama değerlendirildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim

Basına kapalı düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin caydırıcılığının artırılması ve geleceğin harp ortamına hazırlık doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Füze sistemlerinde de seri üretime geçilecek

Aynı toplantıda; Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki kararlaştırıldı.

Bayraktar Kızılelma'da son durum masada

AA'nın haberine göre, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'da gelinen son durum konuşuldu.

Öte yandan, İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu da gündem maddeleri arasındaydı.

F-16 savaş uçaklarının durumu

Toplantı kapsamında, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlandı.

Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu

Savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin, tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı mesajı: Engellemelere aldırış etmeksizin...

Yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir." denildi.





HİSAR O+ füze sistemi seri üretime geçiyor ViDEO