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    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları

    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları

    HAVELSAN, yer ve hava araçlarının entegre olabildiği sürü teknolojisi üzerinde çalışıyor. Testlerin devam ettiği çalışmada entegre yer ve hava araçları ortak operasyonu başarı ile tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 11:26
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    Türkiye savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor.

    Türk mühendisler kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

    Dünya çapında bir marka haline gelen Türk insansız hava araçları (İHA/SİHA) milletin göğsünü kabartıyor.

    İHA'lar yer araçları ile entegre olacak

    Bu hava araçlarında bir sonraki adım ise entegrasyon.

    HAVELSAN da hava kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup entegre ederek bir yeniliğe adım atmaya çalışıyor.

    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları VİDEO

    Kendi kendine organize olabilen sürü teknolojisi

    HAVELSAN, buna göre sürü teknolojisi adı verilen, kendi kendine organize olabilen, merkezi olmayan, kollektif davranış fikirlerine sahip bireylerden oluşan bir zeka düzeyini insansız araçlar üzerinde kullanıyor.

    2018 yılından itibaren üzerinde çalışılan projede test aşamalarına gelindi.

    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları #1

    İnsansız araçlar birlikte operasyon düzenliyor

    Birbiriyle iletişim halinde olan insansız kara aracı ve hava araçlarının kollektif hareket ederek operasyon düzenledikleri testler üzerinde çalışılıyor.

    Buna göre ortak operasyonda bireysel operasyona göre daha hızlı ve daha başarılı sonuçlar alınıyor.

    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları #2

    Bir araç kaybolsa da operasyon devam ediyor

    Sürü teknolojisinde bir başka dikkat çeken özellik ise kayıp halinde görevin devam etmesi.

    Ortak operasyona çıkan grupta bir breyin imha olması durumunda yapay zeka sayesinde görevin kalan kısmı yeniden planlanarak uygulanmaya devam ediliyor.

    Sadece ABD ve Çin kullanabiliyor

    HAVELSAN, dünyada sadece ABD ve Çin gibi savunma harcamalarında zirvedeki ülkelerin sahip olduğu bu alandaki projede son aşamaya geldi.

    Üzerinde çalışılan araçlarla hem gece hem gündüz testler yapılarak entegrasyonun başarı ile gerçekleşmesi için çaba harcanıyor.

    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları #3

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    Savunma sanayisinde karma sürü teknolojisi çalışmaları #5


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