Saygıyla anıyoruz: 10 Kasım'a özel mesajlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde özlemlerini paylaşmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım'a özel mesajları araştırmaya başladı.

Atatürk'e olan özlem, sevgi ve minnet duygularını ifade edecek olanlar 10 Kasım mesajlarına yöneliyor. İşte 10 Kasım'a özel mesajlar...

10 KASIM'A ÖZEL MESAJLAR

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

83 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 83. kez başın bir kere daha sağ olsun.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.