SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Ne iş yapıyor?

SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Ne iş yapıyor?

SBK Holding'in kurucusu ve CEO'su olarak tanınan Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konulmasından sonra hayatı merak konusu oldu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucu CEO'sudur. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.





Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Sezgin Baran Korkmaz, hayırsever kişiliği ile de tanınıyor. Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Sezgin Baran Korkmaz'ın himayesinde açılmıştır.

Önemli bir sivil toplum örgütü olan Relief International, genel olarak dezavantajlı kişilere ve çeşitli büyük ölçekli krizlere odaklanmaktadır.

NEDEN MAL VARLIĞINA EL KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında kara para aklama suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Eylül’de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10 Sulh Hakimliğine bulunduğu talep kabul edildi.