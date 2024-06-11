Schengen vizesinde zamlı tarife başladı Schengen vizesi ücretlerine zamla birlikte vize ücreti yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya (3 bin 140 lira) yükseldi.

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Tatil için rotasını Avrupa'ya çevirecek olanlar için üzen bir haber geldi...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun geçtiğimiz günlerde zam yaptığını duyurduğu Schengen vizesinde uygulama bugün başladı.

Bugün başlanan uygulamada Schengen vizesi ücretleri, yüzde 12 artışla 90 euroya (yaklaşık 3 bin 140 lira) yükseldi. 6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya çıktı.

Uzatma ücreti değişmeyecek

AB’de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euroda sabit kalacak.

2020 yılında 60 eurodan 80'e çıktı

Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklifi şubat ayında sunmuştu. Vize ücretleri 2020 yılında 60 eurodan 80 euroya yükseltilmişti.