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    Şebnem Korur Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

    TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçuyla hazırlanan iddianame kabul edildi.
    • 02.12.2022 - 14:15
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    Şebnem Korur Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

    PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Bir süre önce PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanala bağlanan Financı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde leş edilen 17 teröristi aklamaya çalışmıştı.

    Kimyasal silah suçlaması

    Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

    Bunun üzerine Financı hakkında  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve  'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Şebnem Korur Fincancı 23 Aralık ta hakim karşısına çıkacak #1

    İddianame hazırlandı

    Yargılanma süreci devam eden Şebnem Korur Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

    23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

    İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.

    Şebnem Korur Fincancı 23 Aralık ta hakim karşısına çıkacak #2

     

     


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