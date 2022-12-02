Şebnem Korur Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçuyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bir süre önce PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanala bağlanan Financı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde leş edilen 17 teröristi aklamaya çalışmıştı.

Kimyasal silah suçlaması

Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine Financı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianame hazırlandı

Yargılanma süreci devam eden Şebnem Korur Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TTB Başkanı Fincancı'nın yargılanmasına 23 Aralık Cuma günü başlanacak.