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    Şebnem Korur Fincancı dosyası değerlendirmeye alındı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiradan tutuklanarak hakkında 7.5 yıla kadar hapis cezası istenen Fincancı'nın dosyası, İstanbul'a ulaştı.
    • 01.12.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:57
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    Şebnem Korur Fincancı dosyası değerlendirmeye alındı

    Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftirası, ülke gündemini derinden etkilemişti.

    TSK'nın, terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı.

    Ankara'da tutuklandı

    Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü.

    Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fincancı hakkında iddianame düzenlendi.

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira VİDEO ARŞİV

    7.5 yıla kadar hapis talebi

    İddianamede; Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

    Şebnem Korur Fincancı dosyası değerlendirmeye alındı #1

    Dosya İstanbul'a ulaştı

    Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. İddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul edip etmeyeceğini değerlendirecek. İddianame kabul edilirse duruşma günü verilecek.


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