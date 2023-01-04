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    Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası onandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanan Şebnem Korur Fincancı hakkında verilen para cezası hukuka uygun bulundu.
    • 04.01.2023 - 15:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:19
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    Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası onandı

    PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Fincancı, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu.

    'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandı

    Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya 7 bin 80 lira para cezası vermişti.

    Avukattan itiraz

    Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.

    Ardından İstinaf Mahkemesine taşınan olay incelemeye alındı.

    Karar, hukuka uygun bulundu

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirtti.

    AA'nın aktarımına göre; Fincancı'nın avukatının itirazını da reddederek para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.

    Şebnem Korur Fincancı nın Cumhurbaşkanı na hakaret cezası onandı #1


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