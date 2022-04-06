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- Seçim 2023: Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Seçim 2023: Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 09:48
Türkiye'de 2023 seçimleri için hareketlilik devam ediyor...
2023 seçimlerinde hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı kararını YSK, Resmi Gazete'de yayımladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi.
Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı bildirildi.
Vatandaşlar, hangi ilden kaç milletvekili çıkacak merak ediyor.
Peki hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, vekil sayısı kaç? İşte il il milletvekili sayısı dağılımı...
2023 SEÇİMLERİNDE HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
-
Adana milletvekili sayısı: 15
-
Adıyaman milletvekili sayısı: 5
-
Afyonkarahisar milletvekili sayısı: 6
-
Ağrı milletvekili sayısı: 4
-
Amasya milletvekili sayısı: 3
-
Ankara milletvekili sayısı: 36
-
Antalya milletvekili sayısı: 17
-
Artvin milletvekili sayısı: 2
-
Aydın milletvekili sayısı: 8
-
Balıkesir milletvekili sayısı: 9
-
Bilecik milletvekili sayısı: 2
-
Bingöl milletvekili sayısı: 3
-
Bitlis milletvekili sayısı: 3
-
Bolu milletvekili sayısı: 3
-
Burdur milletvekili sayısı: 3
-
Bursa milletvekili sayısı: 20
-
Çanakkale milletvekili sayısı: 4
-
Çankırı milletvekili sayısı: 2
-
Çorum milletvekili sayısı: 4
-
Denizli milletvekili sayısı: 7
-
Diyarbakır milletvekili sayısı: 12
-
Edirne milletvekili sayısı: 4
-
Elazığ milletvekili sayısı: 5
-
Erzincan milletvekili sayısı: 2
-
Erzurum milletvekili sayısı: 6
-
Eskişehir milletvekili sayısı: 6
-
Gaziantep milletvekili sayısı: 14
-
Giresun milletvekili sayısı: 4
-
Gümüşhane milletvekili sayısı: 2
-
Hakkari milletvekili sayısı: 3
-
Hatay milletvekili sayısı: 11
-
Isparta milletvekili sayısı: 4
-
Mersin milletvekili sayısı: 13
-
İstanbul milletvekili sayısı: 98
-
İzmir milletvekili sayısı: 28
-
Kars milletvekili sayısı: 3
-
Kastamonu milletvekili sayısı: 3
-
Kayseri milletvekili sayısı: 10
-
Kırklareli milletvekili sayısı: 3
-
Kırşehir milletvekili sayısı: 2
-
Kocaeli milletvekili sayısı: 13
-
Konya milletvekili sayısı: 15
-
Kütahya milletvekili sayısı: 5
-
Malatya milletvekili sayısı: 6
-
Manisa milletvekili sayısı: 10
-
Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 8
-
Mardin milletvekili sayısı: 6
-
Muğla milletvekili sayısı: 7
-
Muş milletvekili sayısı: 3
-
Nevşehir milletvekili sayısı: 3
-
Niğde milletvekili sayısı: 3
-
Ordu milletvekili sayısı: 6
-
Rize milletvekili sayısı: 3
-
Sakarya milletvekili sayısı: 7
-
Samsun milletvekili sayısı: 9
-
Siirt milletvekili sayısı: 3
-
Sinop milletvekili sayısı: 2
-
Sivas milletvekili sayısı: 5
-
Tekirdağ milletvekili sayısı: 8
-
Tokat milletvekili sayısı: 5
-
Trabzon milletvekili sayısı: 6
-
Tunceli milletvekili sayısı: 2
-
Şanlıurfa milletvekili sayısı: 14
-
Uşak milletvekili sayısı: 3
-
Van milletvekili sayısı: 8
-
Yozgat milletvekili sayısı: 4
-
Zonguldak milletvekili sayısı: 5
-
Aksaray milletvekili sayısı: 4
-
Bayburt milletvekili sayısı: 2
-
Karaman milletvekili sayısı: 3
-
Kırıkkale milletvekili sayısı: 3
-
Batman milletvekili sayısı: 5
-
Şırnak milletvekili sayısı: 4
-
Bartın milletvekili sayısı: 2
-
Ardahan milletvekili sayısı: 2
-
Iğdır milletvekili sayısı: 2
-
Yalova milletvekili sayısı: 3
-
Karabük milletvekili sayısı: 3
-
Kilis milletvekili sayısı: 2
-
Osmaniye milletvekili sayısı: 4
-
Düzce milletvekili sayısı: 3