Haberler

Gündem Haberleri

Seçim 2023: Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Seçim 2023: Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2023 seçimlerinde hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı belli oldu. Peki illere göre milletvekili sayısı kaç oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir vekil sayısı...