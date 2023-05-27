Seçim arifesinde 'BanaSenLazımsın' serisinde yeni video: 'Benim milletim artık bunları yutmaz' Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi sosyal medya üzerinden #banasenlazımsın etiketiyle yapılan paylaşımlar, yoğun ilgi görüyor. Etikette bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ve muhalefete meydan okumasına dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Yarın milyonlarca vatandaş bir kez daha sandığa giderek, Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Aylarca hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu geride kaldı.

14 Mayıs'ta sandıklardan çıkan sonuç, ikinci turu işaret etti.

Böylelikle heyecan bir kez daha arttı.

Cumhurbaşkanı adayları sahada ve televizyon ekranlarında demeçler vermeye devam ederken, seçmenler de harekete geçti.

Seçim sürecine damga vuran slogan: #BanaSenLazımsın

Bu süreçte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren seçmenler, sosyal medyada adeta çığır açtı.

Geçmişten bugüne damga vuran söylemler ile hazırlanan videolar için #banasenlazımsın sloganı oluşturuldu.

Ardından söz konusu etiket ile videolar dolaşıma girmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gören paylaşımlar, sürece adeta damga vurdu.

"Benim milletim artık bunları yutmaz"

Muhalefetin Kandil'den destek alması, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli projelere yönelttiği eleştiriler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki etkin varlığı videoların konusu oldu.

Son olarak seçim arifesinde yeni bir video daha hazırlandı.

Bu kez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ifadeler kullanarak iktidar olarak duruşuna dikkat çekildi.

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun terör örgütüne yeşil ışık yakmasının ardından milliyetçi söylemler kullanmasını eleştiren Erdoğan'ın, "Benim milletim artık bunları yutmaz." ifadeleri de yer aldı.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni aldı.