Seçim çalışması yapan AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven tehdit edildi AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından tehdit edildi. Şahsın, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz" dediği görüldü.

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14 Mayıs'a çok az bir zaman kala milletvekili adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor.

Kapı kapı dolaşan vekil adayları, vatandaşlara kendilerini tanıtarak oy istiyor.

O isimlerden biri de AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven oldu.

Yurduseven, bugün yine bir kez daha seçim çalışması yapmak için sokağa çıktı.

Seçim çalışması yürüten vekili tehdit etmeye kalktı

Adanalı vatandaşların oyuna talip olan Yurduseven, çalışma yürüttüğü bölgede beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Selam vererek kendini tanıtmak için vatandaşların yanına giden Yurduseven, bir şahıs tarafından tehdit edildi.

"Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz"

Yurduseven'e, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz." diyen şahsın sözleri tepki çekti.

Fatima Yurduseven de kendisini tehdit eden şahsın sözlerine anında cevap verdi.

Yurduseven, "Kim benim kafama mermi yağdıracak, yağdırın. Selamlaşmaya geldik öyle bir şey olur mu çok ayıp yaptığınız. Çocuğunuz yaşındayım çok ayıp" dedi.