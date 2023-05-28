Seçim için memleketine giden Hataylılar hasret giderdi Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi çerçevesinde geri gelen vatandaşlar hem oylarını kullandı hem bir araya geldi.

İHA

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimin sandıkları saniyeler içerisinde kapanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri de Hatay oldu.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da devam ediyor.

Yıkıcı depremlerin yaşandığı afet bölgesinde depremzede vatandaşlar oy kullanmak için memleketlerine döndü.

Yakınlarıyla sohbet ettiler

Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler hem hasret giderdi hem de uzun süre birbirleriyle sohbet etti.

Oyunu kullanan Hataylıların büyük çoğunluğunun geldikleri kentlere geri döndükleri görüldü.

"Tanıdıklarımızı gördük"

Mersin’den oyunu kullanmak için Hatay’a gelen Hülya Akçin, şöyle konuştu:

Oyumuzu kullanmak için Mersin’den geldik. Geçici olarak oradayız. Tek istediğimiz Hatay’ın biran önce ayağa kalkmasıdır. Çok zor olacak ama bir şekilde yapacağız ve başaracağız.



Bahçede akrabamız, tanıdığımızı aynı mahalledeniz. Biz hepimiz dağıldık ama oyumuzu kullanmak için geri geldik. Tanıdıklarımızı gördük, duygulandık. Acımız hale çok taze. Azalacak ama acımızı unutmayacağız.

"Bizim Hatay halkı birbirine çok bağlıdır"

Kendisinin de Mersin’de geldiğini kaydeden Levent Hallum, şu şekilde konuştu: