Seçim için 'yabancılara vatandaşlık verildi' iddialarıyla ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince sosyal medyada yayılan, 'Dubai'deki Türk konsolosluğunda, yabancılara seri halde pasaport teslim edildi. Görevliler yabancılara, yarın sabah gelip oyunuzu kullanın dedi.' iddialara ilişkin Dezenformasyon Bülteni hazırlandı.

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Milyonlarca seçmen Pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle sonuçlar ikinci tura kaldı.

Bu kapsamda Sandıklar yeniden kurulmaya başlandı.

Öyle ki yurt dışındaki Türk vatandaşları için de 20 Mayıs'ta oy verme işlemi başladı.

Bu süreçte ise çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri de yabancılara vatandaşlık verildiği yönündeydi.

Dezenformasyon Bülteni hazırlandı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan asılsız iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, sosyal medyada yayılan yalan haberlerin önüne geçilmesi için Dezenformasyon Bülteni hazırlandı.

Hazırlanan son bülten kamuoyuyla paylaşıldı.

"İddialar doğru değildir"

"Yabancılara vatandaşlık verilerek oy kullandırılması mümkün değildir." ifadeleriyle yayınlanan bültende şöyle denildi: