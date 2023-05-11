Seçim manipülasyonu: Bazı doktorların seçim günü yaşlı hastaları uyutacakları iddia edildi

Türkiye'nin kaderin çizileceği seçim gününe artık sayılı günler kaldı.
Bu süreçte ise siyasetin gündemi hiç olmadığı kadar hareketli.
Vatandaşlar her gün değişen dengelere ayak uydurmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan düşmesi için toplanan muhalefet cephesine bazı doktorlarda katıldı.
Doktorlar manipülasyon çalışmasına başladı
Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda bazı doktorların skandal bir manipülasyon çalışmasına girdikleri görüldü.
Facebook üzerinden toplanıp bir grup açan doktorların yazdıkları mesajlar ortaya çıktı.
Seçim günü uyutacaklarını söylediler
Doktorlar, AK Partili olduklarını tespit ettikleri hastalara hafta sonuna kadar yatış verdikleri ve seçim günü uyutacakları iddia edildi.
Skandal mesajları ortaya çıktı
Skandal ifadelerin kullanıldığı paylaşımlarda şu ifadeler kayıt altına geçti:
65 yaş üstü 5 hastaya hafta sonu için yatış verdim. Ben daha ne yapayım bu bahar gelsin diye.
Bu grup kişi başı birer 65 yaş üstü hasta yatırsak, bayağı bir katkımız olur.
Cebindeki telefonu çıkar diyen dayılardan seçseydin.