Seçim manipülasyonu: Bazı doktorların seçim günü yaşlı hastaları uyutacakları iddia edildi Muhalefetin skandal girişimlerine doktorlar da katıldı. Bazı doktorların kendi aralarında kurdukları gruplarda AK Partili yaşlı hastalara hafta sonu yatış verdiklerini ve seçim günü ilaçla uyutacakları iddia edildi.

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Türkiye'nin kaderin çizileceği seçim gününe artık sayılı günler kaldı.

Bu süreçte ise siyasetin gündemi hiç olmadığı kadar hareketli.

Vatandaşlar her gün değişen dengelere ayak uydurmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan düşmesi için toplanan muhalefet cephesine bazı doktorlarda katıldı.

Doktorlar manipülasyon çalışmasına başladı

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda bazı doktorların skandal bir manipülasyon çalışmasına girdikleri görüldü.

Facebook üzerinden toplanıp bir grup açan doktorların yazdıkları mesajlar ortaya çıktı.

Seçim günü uyutacaklarını söylediler

Doktorlar, AK Partili olduklarını tespit ettikleri hastalara hafta sonuna kadar yatış verdikleri ve seçim günü uyutacakları iddia edildi.

Skandal mesajları ortaya çıktı

Skandal ifadelerin kullanıldığı paylaşımlarda şu ifadeler kayıt altına geçti: