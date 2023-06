ensonhaber.com

Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 oy oranıyla zafer kazandı.

Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti.

Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanırken, gözler muhalif seçmenlere çevrildi.

Bu isimlerden biri de oyuncu Yunus Günçe oldu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk seçim öncesi yaptığı paylaşımlarıyla tepki çeken Günçe, şimdilerde kendini avutma çabasına girdi...

Seçim havasına erken girerek kazanma hırsıyla hükümete kin kusan Yunus Günçe, "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise can sıkıntısının hemen geçtiğini belirtti. Günçe, bu kez şu ifadeleri kullandı:

Benim için şimdi kocaman bir dalga var. Ben şimdi o sağlam temeli alacağım, ona tutunacağım. O dalganın tepesine çıkacağım bakalım o dalga beni nereye götürecek. Beni seven arkamdan gelsin. Ben şu an da söylemem gerekenleri değil, söylemek istediklerimi söylüyorum. Neden çünkü ben görevli değil gönüllüyüm. Biz aslında hiç fena değilim. Biz derken, her 2 kişiden 1'i.