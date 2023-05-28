Seçim sonucunu beğenmeyen Müjde Ar'dan tepki çeken paylaşım Muhalif sanatçı Müjde Ar, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamaya kalktı. Ar, "Biz Bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık" dedi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı.

Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından muhalif kanattan dikkat çeken paylaşımlar gelmeye başladı.

Seçim sonucunu beğenmedi: Tepki çeken ifadeler kullandı

Bu isimlerden bir tanesi de Kibar Feyzo, Şalvar Davası, Aaahh Belinda gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar oldu.

Seçim sonucunu beğenmeyen Müjde Ar, kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılamaya kalktı.

"Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık."

Ar, seçimin ardından "Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık." ifadelerini kullandı.

Müjde Ar'ın ifadeleri tepki çekerken, bazı muhaliflerin 'Bize seçimi kaybettiren zihniyet tam da bu!' dediği görüldü.