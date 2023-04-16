Seçime 30 gün kala AK Parti'nin oyu arttı MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Sencar Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi paylaştı.

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Türkiye'nin merakla beklediği seçime 30 gün kaldı...

Seçime sayılı günler kala partilerin seçim hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda siyasi partiler anket çalışmalarını da yaptırıyor.

Son anket çalışmaları

Son çalışmalardan biri ise MetroPOLL şirketi tarafından yapıldı.

Sonucu MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Sencar Özer twitter hesabından paylaştı.

Yapılan ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti birinci sırada

Anketten çıkan sonuca göre;

AK Parti yüzde 40,1

CHP 24,6

HDP 12,8

İyi Parti 9,6

MHP 5,1

Memleket Partisi 2,7

İşçi Parti 1,1

Deva Partisi 0,8

Zafer Parti 0,7

Yeniden Refah Partisi 0,7

Saadet Partisi 0,6

Gelecek Parti 0,5

Diğer Parti 0,7