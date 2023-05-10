Seçime 4 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan "Terörü Cudi’de gömdük mü, Gabar’da gömdük mü, Tendürek’te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Teröre asla müsamahımız yoktur." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Siyasi isimler de yaptıkları mitinglerle vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ın ardından Mardin'e geçti.

Mardin'de coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek." dedi.

Terörle mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terörü Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Bestler deresinde gömdük mü"

Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz.



Terörü Cudi’de gömdük mü, Gabar’da gömdük mü, Tendürek’te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Teröre asla müsamahımız yoktur. Terör ile ittifakı olanın millet ile ittifakı olmaz.



DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. PKK'ya ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

"Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz"

Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Mardinli kardeşlerimizle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılını birlikte yazacağız.



Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Türkiye bir tökezlerse topu birden üzerimize yüklenmeyi bekliyor.

"Mardin geleceğini bu Bay Bay Kemal'e emanet eder mi?"