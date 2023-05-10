Seçime 4 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.
Siyasi isimler de yaptıkları mitinglerle vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Batman'ın ardından Mardin'e geçti.
Mardin'de coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek." dedi.
Terörle mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Terörü Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Bestler deresinde gömdük mü"
Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz.
Terörü Cudi’de gömdük mü, Gabar’da gömdük mü, Tendürek’te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Teröre asla müsamahımız yoktur. Terör ile ittifakı olanın millet ile ittifakı olmaz.
DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. PKK'ya ülkemizi böldürtmeyeceğiz.
"Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz"
Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Mardinli kardeşlerimizle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılını birlikte yazacağız.
Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Türkiye bir tökezlerse topu birden üzerimize yüklenmeyi bekliyor.
"Mardin geleceğini bu Bay Bay Kemal'e emanet eder mi?"
Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız, hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellenmek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp şu ovaya salsanız inanın akşama hepsini kaybedip döner.
Mardin geleceğini bu Bay bay Kemal'e emanet eder mi? İradesini teslim eder mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemeye çalışan fitne tüccarına Mardinli destek verir mi?
Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?
Biz 21 yıldır eser siyaseti yaptık. Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık.