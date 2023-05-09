Seçime 5 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 5 gün kala Aydın'da coşkulu kalabalığa sesleniyor.

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Türkiye'nin büyük seçimine 5 gün kaldı...

Bu kapsamda adayların il ve ilçe ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Aydın oldu.

Her gittiği yerde büyük bir kalabalıkla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Erdoğan "Aydın yine çok güzel, kabına sığmayan bir Aydın görüyorum. Bu Aydın isterse bu sefer sandığı bir başka patlatır."

Bugün alana gelen resmi rakamı merak ederken öğrendim şu an itibariyle alana giren 55 bin oldu. CHP'nin 27 bin Akşener'in ise 5 bin 500."

Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Biz Aydın'ı çok seviyoruz. Efeler, yiğitler diyarı, zeybeğimizin şehri Aydın, seni yürekten selamlıyorum. Sen ki, tarihçilerin, seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Bugün bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Önceki gün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi orada kucakladık. Tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydın'ın misafiriyiz. Aydın her zamanki gibi bugün yine çok güzel. Aydın isterse sandıkları bu defa bir başka patlatır.

"Pazar günü çok önemli bir karar vereceğiz"

Bu sene ramazan ayını özellikle depremzedelerimize ve deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illerimize 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Bunun için önce 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor.

Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü çok önemli bir karar vereceğiz. Ya terör örgütleri ile mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız.

"Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz"

Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edenlerden yana belirleyeceğiz. Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? İstanbul Ankara büyükşehir belediyecileri onların belediye başkanları zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü.

AK Parti'ye MHP'ye Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla bunlara yedirmeyiz. Torununu Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydediyor. Bunlar hırsız. Defolu bir şahsa yetki verir miyiz?

"Bunlardan size yar olmaz"

Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Bunlar tefeci, esrar, eroin kaçakçısı. Bunlardan size yar olmaz. Bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar.

Pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Bay Kemal 'Selo'yu çıkaracağız.' diyor. Bu ne millidir, ne yerlidir. Bu hesabı bu kardeşiniz sorabilir.

"Yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık"

Bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum.

"Bunlarda fırıldak yalan çok"

Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda fırıldak, yalan çok.

"27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir"

14 Mayıs 1950 Menderes'in 'Yeter söz milletindir.' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır.

Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.

Biz hep Anadolu irfanına inandık, Allah'ımıza dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.

"Tepkinizi 14 Mayıs'ta gösterin"

14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin

14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Aydın 14 Mayıs'ta yeter diyor muyuz?

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